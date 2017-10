O noua veste proasta pentru Dica: Pintilii s-a accidentat la nationala! El si Grozav au ramas acasa!

Contra are batai de cap dupa victoria cu Kazahstan.

Romania a plecat in Danemarca fara Romario Benzar si Alex Chipciu, suspendati, dar si fara Grozav si Pintilii, accidentati in partida de la Ploiesti. In locul lor, doar Paul Anton de la Dinamo a fost chemat la nationala.

Cosmin Contra i-a pierdut pentru jocul de la Copenhaga pe doi dintre titularii din meciul de joi cu Kazahstan, accidentati in duelul de la Ploiesti.

Gheorghe Grozav a suferit o plaga taiata la calcaiul piciorului drept care a fost suturata la finalul jocului, staff-ul medical recomandandu-i repaus.

Mihai Pintilii a fost inlocuit pe durata partidei acuzand dureri puternice la gamba dreapta. Staff-ul tehnic impreuna cu cel medical au decis ca el sa continue investigatiile la echipa de club.

Cei doi nu vor face deplasarea pentru ultimul meci din preliminariile Campionatului Mondial 2018, de duminica, de la Copenhaga, ora 19:00, contra Danemarcei. Alti doi jucatori, Romario Benzar si Alexandru Chipciu, sunt suspendati pentru aceasta partida.