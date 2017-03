"O minciuna de rezultat, trebuia sa riscam, sa facem orice pentru victorie!" Sumudica, dezamagit de Daum: "Budescu joaca bine si cu 8 kile in plus!"

Romania 0-0 Danemarca | Romania n-a mai dat un gol de patru meciuri.

Marius Sumudica la Sport.ro: "Asta e o minciuna de rezultat. Ce egal, ce sa facem cu el? Cum sa te multumesti cu atat?

Danezii au fost mult mai puternici decat noi, in duelurile unu la unu.

Nu am inteles pozitia lui Chipciu.

Stanciu a facut un meci modest. Ineficient, niciun sut periculos, nicio pasa de gol.

In afara de cele doua ocazii ale lui Keseru, din care a doua nu cred ca a fost asa mare, nu am avut nimic.

Nu am inteles de ce nu ne-am dorit mai mult. Eu credeam ca asta e o finala. Nu ne ajuta cu nimic egalul asta, e o minciuna de rezultat.

Daca nu risti, nu castigi. A fost un meci tern, nu ne-am dorit sa fim disperati pentru cele trei puncte.

Este al 4-lea meci consecutiv in care nu dam gol. Consider ca trebuia sa jucam cu doi atacanti adevarati. Cand s-a lovit Chiriches, trebuia sa il scoata si sa fortam inca un atacant.

Rotariu, saracul, nu a atins mingea. Pai, ce sa faca Rotariu, sa faca toata banda stanga?

Budescu si daca are 8 kile in plus, cand intra pe teren iti da o pasa, iti da un sut la poarta. De-astia care sa plimbe mingea pe teren... astia sunt multi.

Si eu joc cu 3 fundasi central, dar imi imping benzile foarte sus, ca sa ajunga mingea in careu.

Chipciu nu e atacant, el joaca banda toata ziua.

Ce loc secund? Nu prindem barajul cu loc secund, in celelalte grupe sunt echipe cu peste 10 puncte." (SPECIAL, Sport.ro)