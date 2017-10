"Nu va e rusine ca v-a dat asta gol?!' Contra a fost lasat masca de intrebare! Ce raspuns a dat :))

Presa din Kazahstan a vrut sa stie ce crede selectionerul despre golul marcat de Turysbek in poarta Romaniei.

"Nu va e rusine ca v-a dat gol un jucator care nu e titular nici macar la echipa lui de club?", a fost intrebat Contra. Antrenorul Romaniei a fost putin derutat de intrebare, apoi a raspuns.

"Nu cred ca pot sa raspund bine la intrebarea asta. Nu stiu ce sa spun ca sa nu jignesc pe nimeni. Putea sa ne dea gol oricine. Ma bucur ca un jucator considerat mai slab de ei a reusit sa dea gol in poarta noastra, daca ei sunt fericiti", a spus Contra.

Turysbek, marcatorul Kazahstanului, are 25 de ani si joaca pentru liderul campionatului, Kairat. In acest sezon, are doar 3 aparitii ca titular la clubul sau.