"Nu suntem Olanda sau Italia, nu trebuie sa ne calificam!" Mutu anunta REVOLUTIE la nationala! Schimbarile pregatite de Contra

Romania 0-3 Olanda / Adrian Mutu anunta schimbari importante la nationala.

Mutu anunta ca selectionerul Cosmin Contra se va baza pe mai multi jucatori tineri in perioada urmatoare, dupa ce a vazut ce pot majoritatea jucatorilor aflati in vizorul nationalei in ultima perioada. Mutu crede ca nationala are nevoie de o reconstructie din temelii, iar asta insemna ratari de calificari.

"Victorie clara, la scor, dar nu e realitatea din teren. Olanda a jucat mai bine, a fost mai buna, dar diferenta e prea mare. E un punct de la care trebuie sa pornim. E un dus rece, trebuia sa vina si pentru Contra. Stim ce trebuie sa construim, a avut curaj sa schimbe lotul, sa aduca jucatori, nu cred ca a facut nimeni atatea schimbari, nu dau nume, nu vreau polemica. Cred ca suntem pe un drum bun, viitorul suna bine si o sa vedeti ca o sa fie.

Romania nu e Olanda, nu e Italia, nu e Franta, Romania e undeva la un nivel mediu, noi incercam sa facem reconstructie cu cat mai multi tineri, incercam sa dam Romaniei acea mentalitate si acea ambitie de a juca sub tricolor, e un proces prin care trecem. Cred ca acum ne dam seama cat mai avem de muncit. O sa vedeti, Cosmin o sa faca schimbari mari, o sa aduca multi tineri, e un proces necesar pentru fotbalul romanesc.

Evem nevoie de o echipa, pentru a o construi trebuie sa vedel la ce nivel suntem. Probabil Turcia e sub noi, ati vazut ca au pierdut si cu Albania, nu ala a fost meciul care ne spune unde suntem, asta e", a spus Mutu la ProX.