"Daum sa ramana pana la finalul preliminariilor!" Propunerea lui Iordanescu pentru viitorul selectioner

Fostul antrenor al echipei nationale, Angel Iordanescu, crede ca Daum ar trebui sa isi termine mandatul si ca urmatorul la conducere ar trebui sa fie Hagi.



Anghel Iordanescu nu considera ca Daum ar trebui sa paraseasca nationala, dar vede in Hagi o viitoare posibilitate la carma echipei. "Este o situatie mai speciala prin prisma relatiei dintre actualul selectioner si presa si o parte dintre tehnicienii din Romania. Eu personal nu ma numar printre cei care cer demisia lui Daum. Eu consider ca daca a fost numit la carma echipei nationale, sa-l lasam pana la sfarsitul mandatalui, apoi sa tragem linie. Nu sunt printre cei care sustin dorinta lui Daum de a continua, in sensul ca va promit calificarea daca ma tineti mai departe. Nu sunt nici printre cei care ar fi de acord cu numirea la nationala a unor antrenori care se autopropun. La echipa nationmala trebuie sa vina un antrenor cu experienta, care a demonstrat. Din acest punct de vedere, printre primii pe care i-as nominaliza ar fi Gica Hagi", a spus Iordanescu pentru Digi Sport.

Despre neincluderea lui Alibec in lotul echipei nationale pentru meciurile cu Armenia si Muntenegru, Iordanescu a declarat ca nu a fost o decizie buna a lui Daum.

"Alibec cred ca ar fi trebuit sa fie in lotul de 22 de jucatori, tinand cont ceea ce are acum la dispozitie. Alibec a facut jocuri bune, cu Sporting la Bucuresti, in Portugalia, la jocul cu Viktoria, dar asta nu inseamna automat ca trebuie sa fie in primii 11. Asta ramane la latitudinea antrenorului, in functie de strategia pe care o are, de modul cum va aborda cele doua jocuri. Trebuie sa-l intelegem pe domnul Daum si sa-l lasam sa-si faca strategia sa. Alibec nu e un tip dificil, va rog sa ma credeti, e un baiat cu un caracter foarte bun", a adaugat fostul tehnician al echipei nationale.

Cu toate ca sansele de calificare ale Romaniei la CM 2018 din Rusia sunt foarte mici, Iordanescu spera intr-un miracol.

"Echipa noastra nationala trebuie sa castige acest meci. Eu, personal, si nu pentru ca sunt de felul meu foarte optimist, inca pastrez sperante. Sperante pentru un miracol, o minune, pentru ca echipa nationala trebuie sa fie prezenta, are nevoie de prezenta la Campionatul Mondial din Rusia. Echipa nationala este bunul nostru cel mai de pret si trebuie sa aiba continuitate macar la prezenta la turneele finale", a mai spus Anghel Iordanescu.