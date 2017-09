"Nu sunt dorit la nationala! Daum trebuie schimba ACUM!" O noua varianta pentru nationala pica

Mircea Rednic cred ca nationala Romaniei ar fi putut sa se califice la Mondial.

Mircea Rednic a declarat ca nu este dorit la echipa nationala deoarece persoane din cadrul FRF il considera mai mult impresar decat antrenor.

"Simt ca nu sunt dorit la echipa nationala. Sunt cativa pe acolo care tot ma intreaba ce sunt, antrenor sau impresar. Nu i-a explicat nimeni ca mai exista notiunea de manager. O tot tine pe-a lui... Eu stiu foarte multe ce a vorbit si ce vorbeste in continuare, si de mine, si de Reghe.



In nici un caz nu as mai continua cu domnul Daum. L-as schimba de acum. Mai sunt doua meciuri in care noul antrenor poate sa cunoasca lotul, jucatorii. Comisia Tehnica e asa, de fatada. Presedintele FRF ar trebui sa-l demita (n.r. - pe Daum). Daca esti presedinte si ai <coconiete>, tu... Tu esti responsabil, ce arunci la Comisia Tehnica? Ce, Comisia Tehnica a decis sa vina Daum? Nici nu era formata. Eu zic ca ne calificam la CM la ce grupa am avut", a declarat Rednic, la Digi Sport.

Referindu-se la faptul ca unele persoane din fotbal il considera impresar, Rednic a raspuns: "Asta cu impresarul ma deranjeaza. Din moment ce patronul are incredere totala in mine, cum a fost aici si cum a fost si la Dinamo, si la Rapid... Eu totdeauna m-am implicat pentru ca primul care raspunde de rezultate e antrenorul. Primul care este dat afara e antrenorul. Mi se pare corect ca el sa se implice. Din moment ce ti se ofera un buget si te incadrezi... Eu nu am avut sansa ca altii sa ma duc si sa iau 12-15 jucatori. Toti jucatorii pe care i-am adus au fost gratis sau imprumut. si aici, si la Dinamo, si la alte echipe la care am fost. ii aud pe unii care spun sa-mi aduca Mutu jucatori, sa-mi aduca Copos jucatori. Pai daca stau pana imi aduc Mutu si Copos, patesc ce-a patit Andone. Nimeni nu poate sa-mi reproseze. Am spus-o si o mai spun, ii dau un milion de euro unui jucator sau unui manager care vine sa si spune ca mie mi-a dat comision.



Eu sunt singurul care-l regreta pe Vasile Turcu. Pentru ca era dat in judecata pentru tot ce a spus cu comisioanele, ca stie el. Era singurul... Ma deranjeaza ca unii au spus ca mi s-a refuzat dosarul inainte sa moara el. Nu exista asa ceva. Dar eu cu avocatul am decis sa nu mai continuam, pentru ca stiam care e situatia si nu voiam sa-i pun familia intr-o situatie proasta ".

Formatia antrenata de Mircea Rednic trece printr-o perioada foarte buna in campionatul belgian, dupa ce sezonul trecut s-a salvat in extremis de la retrogradare. Mouscron a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Bruges, in etapa a sasea. Mouscron se afla pe locul trei in clasament, cu 13 puncte, iar FC Bruges este lider, cu 15 puncte. Pe pozitia a doua se afla Charleroi – 15 puncte.