"Nu stiu, cred ca mi-a sarit. Eu sunt cel mai frustrat dupa meciul asta!" Keseru, despre ratarile exasperante

Romania 0-0 Danemarca | Keseru a ratat cea mai mare ocazie a noastra, in minutul 18, singur din 5 metri.

Claudiu Keseru: "Trista seara asta, rezultatul e trist. Mi s-a parut ca am inceput foarte bine meciul, ne-am creat cateva ocazii. Problema e ca nu am inscris. Aici se rezuma foarte simplu acest meci."



"Cel mai frustrat sunt eu, eu am avut ocaziile cele mai mari."



"Incerc sa fiu cat mai pozitiv, pentru ca in momentul in care ratezi, intri intr-un cerc vicios, esti frustrat. Am incercat sa ma calmez, apoi am avut alta ratare."



"Se mai intampla sa ratezi in felul asta, cred ca mi-a sarit putin mingea. Dar asta nu e scuza, trebuia sa marchez." (TVR)