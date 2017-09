Budescu si Alibec, lasati acasa cu Kazahstan? "Nu pot sa multumesc pe toata lumea!" Mesajul lui Contra pentru cei doi

Lugano - Steaua, joi la ProTV de la 20:00

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Cosmin Contra a vorbit despre debutul sau pe banca nationalei, in meciul cu Kazahstan, de la Ploiesti, joia viitoare.

"Este o presiune personala pe care mi-o asum. Nu este nicio presiune pentru ca nu mai avem sanse la calificare, incerc sa cunosc jucatorii. Am foarte putine zile sa pregatesc aceste meciuri, am foarte putine zile ca ideile mele sa fie cat mai bine asimilate de jucatori, dar voi incerca sa aduc ceva nou echipei.

Ma gandesc ca voi debuta pe Ilie Oana la Ploiesti, un oras unde am trait niste bucurii extraordinare, cu suporterii. Pentru mine e un debut extraordinar pentru ca voi reveni pe stadionul unde am resusit sa am preformante extrordinare. Si e un debut unde voi avea emotii pentru ca e normal sa ai emotii la primul meci pe banca nationalei.", a spus Contra.

Selectionerul a comentat si subiectul convocarilor lui Budescu si Alibec, cei doi jucatori ignorati atat de Daum cat si de Iordanescu, in special la Europeanul din 2016:

"Depinde si de statistici, depinde si de forma pe care o au in momentul convocarii la echipa nationala, sunt multe lucruri. Depinde de adversar, depinde daca calitatile pe care le au acei jucatori. Orice jucator are in momentul de fata poarta nationalei deschisa. La orice convocare pe care o fac, o sa fie voci. Nu pot multumi pe toata lumea, dar pana la urma eu sunt cel care decide si voi incerca sa decid cat mai bine", a spus Contra pentru Sport.ro