"Nu ma lasa asa, sunt ca o oaie bearca!" :)) Poveste amuzanta cu Lutu la echipa nationala VIDEO

Pompiliu Popescu, fostul medic al echipei nationale, a povestit un episod amuzant de la echipa nationala.

Pompiliu Popescu, medicul Generatiei de Aur, dar si frizerul fotbalistilor de la nationala la nevoie, a povestit la Ora exacta in sport un moment amuzant cu Ionut Lutu in prim plan.

"In Thailanda s-a intamplat, la Bangkok, in 1996, au fost doua turnee de pregatire succesive."

"Si intre jucatorii care au mers atunci s-au aflat si Lacatus, si Galca, si Stelea, si Denis Serban, Marius Baciu, Lutu, si asa mai departe."

"Unii dintre ei aveau parul mare si trebuia sa ii tund. Stelica avea o masina de tuns. I-am luat masina de tuns si am trecut la Lutu in prezenta celorlalti baieti care faceau circ in jurul lui."

"Si la un moment dat apare domnul Iordanescu. Si cum avea el un mod vijelios asa in care aparea, da peste noi si incepe sa tipe, ca ce facem, ca ce e cu noi... si sub presiune i-am gresit frizura lui Lutu. L-am tuns aiurea pe o parte."

"Am incercat sa i-o dreg, dar venea momentul in care trebuia sa mergem la masa, nu mai aveam timp."

"Si Lutu mai ca plangea, tipa, si zicea: "Nu ma lasa asa, sunt ca o oaie bearca! Tu ma lasi asa si pleci?!"

"I-am zis ca n-am ce sa mai fac, doar sa il tund la chelie. Mi-a zis ca, da, sa il tund la chelie. Si l-am tuns la chelie, n-am avut ce sa ii fac", a povestit Pompiliu Popescu la PRO X.

Generatia (cu parul) de Aur :)



Dorinel Munteanu a povestit ca ideea vopsitului de la Mondialul din 1998 a plecat de la un pariu intre Dan Petrescu si selectionerul Anghel Iordanescu.

Petrescu a pariat ca nationala se califica dupa doua meciuri, caz in care Iordanescu ar fi trebuit sa se lase ras in cap de jucatori, iar fotbalistii sa se vopseasca toti blonzi.

"Totul a plecat de la un pariul, la Saftica, dupa un cantonament dur al lui Anghel Iordanescu. Ne alerga domnul Iordanescu ca si cum noi n-am fi venit deja pregatiti de la echipele de club."

"Dan Petrescu a zis ca la cat ne-am antrenat ne calificam sigur dupa primele doua meciuri."

"Anghel Iordanescu a zis ca nu crede si asa s-a ajuns la acest pariu. Domnul Iordanescu trebuia sa se lase ras in cap, dar nu a acceptat.", a spus Dorinel Munteanu.