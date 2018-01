Nu i-a vazut sau n-a vrut sa-i vada?! IGNORE TOTAL de la Lupescu pentru Mutu, Contra si Burleanu

Lupescu nu stie inca daca va intra sau nu in cursa pentru FRF. Raceala dintre el si actuala conducere a federatiei este insa evidenta.

Lupescu a luat si el parte la tragerea la sorti a grupelor Nations League, la fel ca Mutu, Contra si Burleanu. Desi a trecut pe langa romani in drumul spre locul pe care il avea repartizat in sala, fostul mijlocas n-a fost nicio clipa preocupat sa-i salute. Lupescu a coborat scarile, a privit in sala, apoi s-a asezat langa alti oficiali UEFA.

Director la Comisia Tehnica de la UEFA, Lupescu ia in calcul revenirea in fotbalul romanesc. Are sustinerea mai multor echipe, insa nu a luat inca hotararea finala in privinta intrarii in alegeri impotriva lui Burleanu.