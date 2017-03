"Nu e normal sa-i prelungim contractul lui Daum daca rateaza calificarea". Cum vede Gica Popescu nationala dupa semiesecul cu Danemarca

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Gica Popescu, fostul capitan al echipei nationale, vede deja un nou esec al echipei nationale in incercarea ei de a ajunge la un Campionat Mondial. "Baciul" a comentat meciul pe care Romania l-a jucat impotriva Danemarcei la Cluj, incheiat 0-0, acesta spunand ca "nationala si-a pierdut identitatea la meciul cu Albania".

"Avem nevoie de foarte multe ca s-o luam de la capat. Este un cumul de factori care s-a desfasurat de-a lungul ultimilor ani. De ce am spus de la inceput ca nu ne vom califica la Mondial? In primul rand pe lipsa de valoare a echipei nationale. Ne-am pierdut identitatea in meciul cu Albania, de la EURO 2016", a spus Gica Popescu la Dolce Sport.

Popescu spune ca e normal ca Daum sa caute noi formule de joc, dar mai este de parere ca acesta a gresit prin alegerile facute.

"Cred totusi ca punctele obtinute pana acum sunt foarte putine fata de valoarea lotului nostru. Sunt convins ca Daum incearca sa gaseasca formula ideala. Atata timp cat jocul nu functioneaza, e normal sa caute in continuare. Din pacate, nu s-a intamplat nici duminica. Urcarile lui Benzar au fost singura noastra arma ofensiva.

Valoarea unui antrenor e data de rezultate. Cand nu ai rezultate, nu poti fi catalogat drept un antrenor de succes. Nu stiu cum antreneaza Daum echipa nationala sau cum ii motiveaza pe baieti, dar cert e ca nu a gasit formula ideala. Danezii au avut 55 la suta posesie jucand la noi acasa. Niciun corner tot meciul...e greu sa castigi in asemenea conditii", a mai spus fostul capitan al echipei nationale.

Gica Popescu spune ca mandatul lui Daum nu ar trebui prelungit, daca acesta va rata calificarea la Mondial.

"Si noi am dat posesia adversarelor, insa la turneele finale, cand aveam echipe mari in fata. In preliminarii dominam. In repriza a doua danezii ne-au calcat in picioare. Nu e treaba antrenorului sa vorbeasca la finalul meciului despre ceea ce face presedintele Federatiei. El are un contract foarte bine facut. Nu mi se pare normal sa-i prelungim contractul daca rateaza calificarea", a conchis acesta.