"Noi acum suntem suporteri, nu mai putem fi in teren!" Mesajul ultimului EROU al Romaniei cu Danemarca

Sa se repete istoria! Asta isi doreste Balint inainte de Romania-Danemarca.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca!

Cu danezii, Balint a reusit cel mai tare meci la nationala si a calificat Romania la mondialul din 90, dupa 20 de ani!

Ca si atunci, si acum Romania viseaza sa ajunga la un mondial - dupa 20 de ani. Are nevoie de un Balint la Cluj.

In 89, Balint a reusit doua goluri cu danezii si Romania a castigat cu 3-1!



"Chiar daca am plecat destul de prost in meci, cu 0-1, aveam atata dorinta si eram atat de concentrati incat simteam ca vom iesi victoriosi"

Balint si Stelea vor conduce galeria Romaniei cu Danemarca!



"Noi acum suntem suporteri, nu mai putem fi in teren, insa cred foarte mult in fortele jucatorilor si in puterea lor de a da totul. Pentru Romania!"

In campania "Eu Sunt 12" - Balint si Stelea le ofera failor ultimele bilete la Romania-Danemarca!