"Ne lipseste valoarea!" Gica Popescu nu crede in calificarea Romaniei la Mondialul din Rusia

Vom vedea si mondialul din Rusia la televizor, simte Gica Popescu.

In 98, la ultimul nostru mondial, Dan Petrescu i-a spus lui Popescu ca n-o sa ne mai calificam timp de 20 de ani. Romania a ratat 4 mondiale la rand si e pe 4 in preliminarii. "Nu se vede Rusia", spune Popescu.

"Sper, de data asta, sa ma insel, cu toate ca e foarte greu. Lipseste, in primul rand, valoarea!" crede Gica Popescu.

La anul, Romania trebuie sa bata tot ca sa se califice. Va fi dubla cu Danemarca si meciul din deplasare cu Polonia. Ivan de la Craiova ii cere lui Mos Craciun sa faca din el un atacant de mondiale.

"Sa am multe prezente si goluri la echipa nationala, asta imi doresc" spune Andrei Ivan.