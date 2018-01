NATIONS LEAGUE // "Nu e o tragere chiar asa de rea!" Ce spune Marica despre sansele de a castiga grupa

Romania e in grupa cu Serbia, Muntenegru si Lituania in grupa de Nations League, noua competitie UEFA pe care PRO TV o transmite in toamna.

Ciprian Marica: "Sigur, in momentul de fata, orice meci este greu pentru echipa nationala. Nu avem o echipa cu care sa defilam. Dar cel putin avem sperante de cand a venit Cosmin Contra. Cred ca asta ne da putin curaj."

"Eu zic ca nu e chiar asa de rea tragerea asta. Cunoastem Muntenegru, am mai jucat cu ei, chiar daca nu am obtinut rezultatele pe care ni le doream in preliminarii. Dar avem totusi acest atuu, ca ii stim."

"Serbia nu mai are nici ea echipa din trecut, iar Lituania este echipa pe care ar trebui sa o invingem."

"Eu cred in sansele noastre in aceasta grupa." (PRO TV)