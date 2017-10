Mutu, prezentat OFICIAL de FRF! Ce functie va avea

Adrian Mutu e oficial parte a echipei lui Burleanu!

Site-ul FRF l-a prezentat azi oficial ca manager sportiv in zona tehnica a Federatiei. Principala sa atributie: relatia echipei nationale cu cluburile din tara si din strainatate. In ultimul an, Mutu a fost director general la Dinamo.

“Experiența extraordinară pe care Adrian Mutu a acumulat-o la cel mai înalt nivel al fotbalului european pe durata carierei de jucător, alături de cea acumulată din postura de director general al clubului Dinamo București, reprezintă garanțiile unui succes. Îi urez bun venit și am convingerea că împreună vom reuși să întărim parcursul proiectului FRF de dezvoltare a fotbalului românesc”

Răzvan Burleanu, Președintele FRF

“Sunt foarte bucuros să mă pot alătura unei echipe în care cred și să am oportunitatea de a lucra alături de profesioniști pentru performanțele fotbalului românesc în care m-am format și m-am afirmat ca jucător. Trec într-o nouă etapă a carierei mele și simt că e nevoie să contribui cu tot ceea ce am învățat pe teren și în activitatea ulterioară la succesele echipei naționale”

Adrian Mutu, Manager sportiv FRF