Mutu, despre momentul care i-a marcat cariera la nationala: penalty-ul ratat cu Italia la EURO 2008! Cum ar executa acum

Adrian Mutu a devenit managerul sportiv al nationalei.

Mutu a vorbit cu FRF TV despre cariera sa de la nationala si despre planurile de viitor alaturi de Cosmin Contra.

Inevitabil, discutia a ajuns si la un moment cheie din cariera lui Mutu: penalty-ul ratat cu Italia in grupe la EURO 2008.



"Da... un moment care m-a durut. M-a durut cateva zile. Probabil ca as bate la fel, dar putin mai sus, pentru ca asta a fost intentia mea si atunci. Dar cum am lovit-o eu s-a dus exact pe centru, la semi-inaltime si Buffon a scos-o. A fost un moment incredibil, plin de tensiune. Daca ar fi as da timpul inapoi si as bate de 100 de ori pana as da gol", a spus Mutu pentru FRF TV.

"Obiectivele mele sunt simple, comune cu cele ale staff-ului echipei nationalei, cu cele ale lui Cosmin, de a califica echipa in 2020.

Ma va ajuta pentru ca a fost prima mea experienta la nivel administrativ. Nu stiam ce se mananca acest job.

Treaba mea pă relatii internationale si nu numai de a tine legatura cu managerii sportivi de la cluburile respective, tocmai pentru a putea gasi solutiile cele mai bune si atunci cand jucatorii nostri sunt in dificultate la echipele de club sa incercam sa-i ajutam, sa-i tinem in forma cea mai buna pentru echipa nationala.

Va fi un an in care voi incerca sa-l ajut cat mai mult pe Cosmin. Daca lucrurile si voi considera ca va trebui sa continui dupa un an, voi decide la momentul respectiv, dar imi place si imi doresc foarte mult sa fiu antrenor si ma antrenez, studiez pentru a face acest lucru", a mai spus Mutu.





