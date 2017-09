Morutan, NECONVOCAT la U21. Va fi surpriza lui Contra pentru Kazahstan si Danemarca? Pe cine a chemat Isaila

Tineretul se pregateste pentru meciul cu Elvetia de la Lugano, de pe 6 octombrie.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Isaila are in lot 3 jucatori de la Steaua, doi de la Dinamo si doi de la Craiova, alaturi de stranieri de la Fiorentina, Benevento, Leicester, Bury sau Aris Limassol.

In nationala U21 revine golgeterul din Liga 1, Alex Tudorie, marcator de 6 ori de la inceputul sezonului pentru Voluntari. In schimb, lipseste un alt fotbalist care a impresionat in startul sezonului, Silviu Balaure. Marcator de 5 ori pentru Astra, Balaure se afla pe lista aditionala.

Lotul României:

Portari: Ionuț Radu (Avellino), Relu Stoian (Juventus București), Cătălin Cabuz (AFC Hermannstadt);

Fundași: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuț Nedelcearu (FC Dinamo), Alexandru Pașcanu (Leicester City), Virgil Ghiță (FC Viitorul), Andrei Radu (Aris Limassol), Florin Ștefan (Juventus București);

Mijlocași: Dragoș Nedelcu (FCSB), Vladimir Screciu (CSU Craiova), Dennis Man (FCSB), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (FC Bury), Valentin Costache (FC Dinamo), Ianis Hagi (ACF Fiorentina), Alexandru Cicâldău (FC Viitorul), Andrei Burlacu (CS U Craiova);

Atacanți: George Pușcaș (Benevento Calcio), Alexandru Tudorie (FC Voluntari), Florinel Coman (FCSB).

Lista adițională:

Andrei Ciobanu (FC Viitorul)

Denis Ciobotariu (Chindia Târgoviște)

Marius Chelaru (CSM Poli Iași)

Silviu Balaure (AFC Astra)

Adrian Petre (Esjberg)