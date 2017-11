Moment SENZATIONAL pentru Nita in seara in care Becali a anuntat ca vrea sa-l SCOATA din poarta Stelei! Debut pentru nationala Romaniei la 30 de ani

In minutul 70, Nita a intrat pentru prima data pe teren intr-un meci al echipei nationale!

Portarul Stelei i-a luat locul lui Pantilimon, titular contra Turciei. Contra i-a oferit lui Nita debutul chiar in seara in care Becali anuntase ca vrea sa-l scoata din poarta Stelei pentru a-i face loc pustiului Andrei Vlad. "Am tot incercat sa-l impun pe Vlad, dar Dica s-a opus. Il vrea pe Nita si nu ma bag. Nu ma bag cat timp sunt rezultate!", a spus Becali.



La Cluj, un stadion intreg i-a strigat numele si l-a aplaudat pe Nita in momentul in care si-a facut aparitia la marginea terenului.