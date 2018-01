"Mie nu imi e frica de provocari!" Ionut Lupescu, despre alegerile de la Federatie VIDEO

Alegerile pentru sefia Federatiei vor avea loc in luna aprilie.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Ionut Lupescu spune ca inca mai cantareste posibilitatea de a candida la alegerile FRF. E impresionat de faptul ca primeste multe telefoane din tara, de la oameni care ar vrea sa-l vada in fruntea Federatiei, dar pune in balanta si viata privata, care implica si familia stabilita in Elvetia.

"E normal sa vorbesc cu membrii afiliati, sunt oameni cu care am lucrat. E normal sa le ascult doleantele, problemele pe care le au."

"Le-am spus ca o sa reflectez, atata tot. Inca ma mai gandesc."

"Nu trebuie sa ma convinga nimeni, trebuie sa fiu eu convins."

"Mai am timp, nu mai puneti si voi presiune."

"Foarte multa lume imi spune ca ar vrea sa candidez. Ma onoreaza, imi da convingerea ca am lucrat bine timp de 6 ani."

"Dar am si eu problemele mele aici, am plecat pe un drum. O sa vad cum e mai bine si pentru mine, si pentru familia mea."

"In viata, pana acum, am avut numai provocari mari. Si le-am acceptat. Nu imi e frica de provocari.", a spus Ionut Lupescu intr-un interviu pentru PRO TV.