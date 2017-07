Mesajul raspicat al lui Daum: "Nu plec!" Burleanu fenteaza decizia: pe cine a mandatat sa ii stabileasca soarta lui Daum

Christoph Daum nu vrea sa plece de la nationala. Dupa meciul dezastruos cu Polonia, de luna trecuta, Federatia a amanat cat a putut decizia in privinta selectionerului.

Razvan Burleanu se fereste si acum sa ia o decizie in privinta selectionerului. A mutat resposabilitatea pe Comisia Tehnica si asteapta un raspuns din partea lui Mihai Stoichita, pana la finalul acestei luni.

Christoph Daum spune raspicat ca nu vrea sa plece de pe banca nationalei Romaniei, chiar daca rezultatele din mandatul sau sunt foarte slabe.

"Voi avea o intalnire la inceputul saptamanii viitoare. Ne vom strange si vom discuta cu Comisia Tehnica despre pasii facuti, despre viitor si apoi cred ca voi vorbi cu intreg Comitetul Executiv."

"Pentru mine, cel mai important este ca domnul presedinte e inconjurat de un grup de oameni care ii accepta decizia si vor fi de acord cu decizia lui."

"Intotdeauna m-au intrebat daca imi doresc sa raman si am spus ca da. Am avut multe oferte, pe bani multi, si as fi putut pleca, dar nu. Nici nu se pune problema. E o placere si o onoare sa muncesc pentru aceasta tara. Cred in aceasta tara, in oamenii ei, cred in Federatia Romana de Fotbal si cred in viitorul jucatorilor tineri din Romania", a spus Daum pentru DolceSport.