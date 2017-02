"Mereu ne gandim la el!" Jucatorul care i-a furat ochii lui Daum. Ar putea fi convocarea surpriza cu Danemarca

Daum a fost la Chiajna sa vada meciul Astrei lui Sumudica.

Selectionerul Romaniei sustine ca are deja o lista de 30 de jucatori pentru meciul cu Danemarca pe care o va reduce in perioada urmatoare.

Budescu ar putea primi o telegrama de convocare, dupa ce l-a impresionat pe Daum in acest sezon.

"Lista pentru meciul cu Danemarca nu e finalizata. Avem 30 de jucatori si o vom reduce la 23 de nume."

"Budescu a jucat foarte bine in acest sezon, e un jucator foarte important, are o tehnica excelenta, are multa calitate, am vazut-o la Astra, el a adus multe victorii. Cred ca este un jucator la care ne gandim mereu"

"Iubesc Romania, e fantastic sa traiesc aici si vreau sa dau inapoi atat de multe acestei tari, iara cel mai bun lucru este o victorie cu Danemarca."