"Meciul asta e o sarbatoare! Daca n-am putut sa conduc Romania de pe banca, macar sa joc contra ei!" De ce refuza sa intre in vestiarul nationalei

Lucescu e incantat de posibilitatea de a incepe drumul spre Euro 2020 contra Romaniei.

Selectionerul Turciei spune ca si-a dorit sa joace contra tarii lui. El a fost cel care a contactat Federatia din Romania pentru a cere un test.



"Daca n-am putut sa antrenez Romania, macar sa o intalnesc intr-un meci. Eu am castigat cu 4-0 cu Austria si am fost inlaturat de la echipa nationala, candva. Mi-am facut datoria, am reprezentat destul de bine fotbalul romanesc, asa cred. N-am facut de ras pe nimeni, am incercat sa arat ca sunt roman si sa reprezint tara cu ocazia fiecarui succes", a spus Lucescu.

Selectionerul Turciei nu va intra maine in vestiarul Romaniei pentru a-i saluta pe jucatori: "Nu pot s-o fac pe teren? Nu cred ca trebuie sa intru in vestiar. Acolo e un patron, Cosmin Contra! O sa le strang mana tuturor pe teren."

Lucescu a vorbit si despre eterna problema a tricoului cu numarul 10: "Asta cu numarul 10 e valabila intr-un anumit tip de fotbal. In italia a aparut. Acolo au evoluat Maradona, Zico, Baggio, Savicevic, Boban si altii. Aexistat un stil de joc si o intreaba generatie a ramas cu aceasta imagine, ca numarul 10 da ultima pasa de gol. In Anglia, Germania nu exista asa ceva. Pentru mine nu exista 10. Posesorul de balon e numarul 10, el decide continuarea fazei. Nu putem sa judecam un jucator dupa numarul de pe tricou".