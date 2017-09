Maxim a cedat NERVOS dupa gol! Injuraturi catre public si reporter, apoi a anuntat: "Putem sa castigam orice meci!"

Romania 1-0 Armenia / Alexandru Maxim a adus victoria Romaniei, insa la final s-a dezlantuit!

Romania a jucat slab, insa a obtinut trei puncte importante in preliminariile pentru Cupa Mondiala. Maxim s-a dezlantuit la adresa publicului care a contestat nationala si a injurat spre reporterul TVR care il astepta sa-i acorde premiul de jucatorul partidei.

Maxim a fost mult mai amabil cand a fost adus in fata camerelor si a anuntat triumfator ca Romania poate sa invinga pe oricine!

"Ne asteptam sa fie un meci dificil, am avut din nou norocul sa jucam cu un om in plus, pana la urma e o victorie, suntem intr-un moment dificil, fotbalul romanesc este intr-un moment dificil, trebuie sa muncim in continuare si sa speram. Putem castiga orice meci, trebuie sa avem incredere in noi", a afirmat Maxim la TVR.