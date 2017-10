"Mai castiga si baietii nostri, dar doar daca stai cu Gurita pe ei!" Gabi Chirea dupa Romania - Kazahstan

Meciul contra Kazahstanului, dovedeste inca o data ca fotbalistii romani cer in continuare respect din partea fanilor, conducatorilor si antrenorilor, dar continua sa ofere ifose si prestatii anxioase.

Desi toata lumea asteapta cai de rasa disciplinati, ei inca se comporta ca niste catari de povara, incapatanati si disfunctionali, care par sa nu inteleaga comenzile decat daca sunt abuzati verbal si fizic.

Cu totii i-am luat apararea jucatorului Golofca cand a fost agresat de antrenorul Grozavu, dar constatam pe zi ce trece ca fotbalistul roman nu se mobilizeaza si nu intelege comenzile decat de frica si daca este indrumat cu zbierete, amenintari, injuraturi si palme.

Cel mai bun exemplu il gasim in meciurile din aceasta campanie de calificare pentru Mondialul din Rusia. Venit in Romania cu experienta din Germania, unde s-a format ca jucator si antrenor, Daum a stat pe banca echipei nationale asa cum cere decenta din tara sa. A pregatit meciurile in perioada premergatoare si apoi a asteptat linistit ca fotbalistii sa respecte indicatiile date. Dar surpriza lui a fost ca, in loc de niste trapasi ascultatori de derby, el avea la dispozitie niste catari care, lasati de capul lor, trageau fiecare in alta directie si pe care vizitiul trebuie sa stea cu biciul, la care sa tipe pe durata intregului meci si sa le zica tuturor ce sa faca in fiecare moment al partidei. Caruta lui Daum a ajuns in sant pentru ca el a ramas mut pe banca de rezerve si neamtului i s-au luat haturile din mana.

Pentru meciul cu Kazahstan, aceleasi martoage ale lui Daum au avut parte de un vizitiu nou, care a stat cu Gurita pe ei de a ramas fara voce inca din minutul 30. Noroc ca a venit "dubla" lui Budescu la momentul potrivit si nu a mai fost nevoie atat de mare de biciuiri verbale. Dar pentru meciurile din preliminariile viitoare, Contra trebuie sa inceapa sa faca vocalize, sa consume oua crude si ceaiuri calde cu miere si lamaie sau sa poarte fulare sau esarfe in locurile reci, ca sa nu ramana fara voce si sa avem si noi ceva sanse la calificare.