"M-a distrus acel penalty, dar de la 6 ani eram gata sa-l bat!" Larsson, despre sfertul cu Romania din 1994

Romanii si acum se feresc sa se gandeasca la sfertul de mondial cu Suedia, pierdut dramatic la penaltyuri.

Larsson, unul dintre jucatorii Suediei in 1994, a vorbit pentru FourFourTwo despre momentul trait in sfertul cu Romania de la Mondial:

"In istoria moderna a nationalei Suediei, generatia din 1994 a fost cea mai mare. Aveam 22 de ani si sa prind lotul pentru mondial era un vis devenit realiate. A fost fantastic sa terminam pe 3."

"Am trait un sentiment uimitor marcand in finala mica, iar penalty-ul cu Romania din sferturi mi-a distrus nervii, dar de la varsta de 6 ani m-am pregatit de acel penalty"

"Astfel de moment de ridica sau te distrug, iar pe mine m-a ajutat. Mereu cand am trait momente de presiune in cariera, am privit in urma si am zis ca nimic nu se compara cu acel moment", a declarat Larsson pentru FourFourTwo.