"Una e sa fii antrenor, alta selectioner!" Lupescu, despre cum a gresit Federatia cand l-a numit pe Daum

Ionut Lupescu, directorul Comisiei Tehnice din cadrul UEFA, a vorbit despre rezultatele slabe ale nationalei in mandatul lui Daum.

Lupescu spune ca Federatia a gresit pentru ca a numit un selectioner strain intr-o perioada nepotrivita.

"Eu am spus ca nu a fost pregatit cum trebuie contextul in care a venit Christoph in Romania. Eu am spus ca a venit intr-o perioada in care fotbalul romanesc nu era la cel mai inalt nivel, in special dupa Euro, cand echipa era foarte mult criticata."

"Federatia nu a reusit sa pregateasca terenul. Pentru prima data, in istoria de peste 100 de ani, ai un antrenor strain. Asta inseamna ca automat, pe undeva, indirect, dai in toti antrenorii din Romania, in scoala ta de antrenori. Este un caz destul de sensibil."

"A venit Christoph si s-a trezit intr-un mare scandal. Tot acest context a fost nefavorabil."

"Christoph e un baiat bun, un antrenor bun, dar una e sa fii selectioner si una e sa fii antrenor la club. Aici trebuie sa mai prinda experienta.", a spus Lupescu la DigiSport.