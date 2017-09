Lucescu s-a intors in Romania dupa meciurile Turciei! 'Veniti la nationala?!' Ce a raspuns

Mircea Lucescu a revenit in tara dupa dubla Turciei cu Ucraina si Croatia.

Lucescu le-a potolit entuziasmul fanilor de pe aeroport, care au crezut ca vine sa negocieze cu FRF. S-a intors la Bucuresti doar ca sa-si vada sotia. :)



"Nu-i cunosteam pe jucatorii turci cand am preluat echipa. Am stat doua saptamani sa vad toate meciurile. Nu vin la nationala Romaniei, pentru sotia mea sunt la Bucuresti", a spus amuzat Lucescu.



Nationala Turciei are sanse de calificare la Cupa Mondiala. Trebuie sa bata in ultimele doua meciuri din grupe, cu Islanda si Finlanda, pentru a fi sigura cel putin de baraj.