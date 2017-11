"La cum se discuta, si Contra va pati ca Daum!" Panica la nationala. Care e marea problema a lui Contra

Dupa 0-3 cu Olanda, Romania si-a pierdut entuziasmul primelor meciuri cu Contra selectioner.

Dorinel Munteanu se teme ca noul antrenor al nationalei ar putea sa pateasca exact la fel ca neamtul Daum.

"Am auzit ca ne intrebam de ce facem o drama ca am ratat calificarea la Mondial. Atunci de ce l-am mai demis pe Daum? In situatia asta, acelasi lucru il va pati si Cosmin. La echipa nationala ai nevoie de timp, nu poti sa ai rezultate rapide.

Trebuie sa cunosti jucatorii si sa ai o perioada lunga pentru a face performanta. Contra nu are o bagheta magica si numeni nu ii va intinde covorul rosu, desi eu cred ca la echipa nationala iti trebuie trei sau patru ani ca sa faci performanta.

Daum a venit cu entuziasm, a promis lucruri, dar nu poti sa faci treaba daca nu cunosti 100% jucatorii. Degeaba ii vezi pe inregistrari, la TV sau pe stadion. Daca tu nu ai timp sa-i cunosti cu adevarat, e greu", a spus Dorinel la Telekom Sport.