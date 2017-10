Jucatorii nationalei vor fi sustinuti in Danemarca de cel mai fotbalist dintre...ambasadori: "Sper sa fie o revansa pentru meciul din 2003"

Romanii vor fi sustinuti in Danemarca de cel mai fotbalist dintre ambasadorii nostri! E cu 4 ani mai tanar decat selectionerul Contra.

Ambasadorul Romaniei in Danemarca a jucat fotbal in tinerete si va fi sef de galerie la Copenhaga!

"Am fost prezent in 2003 la meciul de trista amintire pentru noi din Danemarca! Sper sa fie oarecum si o revansa", spune Alex Gradinar.

In acest an, ambasadorul a organizat un turneu de fotbal pentru romanii din Danemarca. A strans 200 de jucatori.



"Sunt sofer de meserie, iar sotia studiaza! Chiar joc si la o echipa aici in liga a 5-a daneza", a spus si Alin Ciobanu.

"Sunt dinamovist! Sunt mandru ca selectionerul Romaniei a venit de la Dinamo", a spus un alt suporter, Stefan Campeanu.