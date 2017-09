"Ivaaaaan, Ivaaaan, Ivaaaaan!" :)) IvanMANIA in fata National Arena. Ce s-a intamplat cand Ivan a iesit de la vestiare

Ivan a avut parte de o surpriza in fata stadionului la finalul meciului cu Armenia. :)

Atacantul cumparat cu 3 milioane de Krasnodar de la Craiova a fost printre cei mai solicitati jucatori pentru poze si autografe. Mai multi copii l-au strigat insistent in momentul in care iesea de pe culoarul de acces la vestiare. Ivan a avut rabdare pentru toti. :)



Fostul jucator al Craiovei a prins un sfert de ora in teren contra Armeniei. In minutul 74, i-a luat locul lui Baluta.