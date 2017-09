Internetul a explodat de glume dupa umilinta din Muntenegru! Cele mai tari imagini cu nationala "la baraj" :))

Romania a pierdut cu 1-0 in Muntenegru.

Romania a ratat calificarea la Mondialul din 2018, dupa ce a luat bataie in Muntenegru. Daum este tinta principala a glumelor insa nici jucatorii nu au scapat de ironiile fanilor.

"Romania la mondial" sau "Romania la baraj" sunt principalele glume aparute pe diferite pagini de Facebook, in timp ce generatia de aur a nationalei ramane in continuare o amintire placuta, ce pare de neegalat in viitorul apropiat.

Iata mai jos o colectie de astfel de "memes".