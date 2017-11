Gicu Grozav a deschis scorul pentru nationala Romaniei in minutul 42 al meciului de la Cluj!

Dupa o recuperare a lui Stanciu, mingea a ajuns la Pintilii, a trecut pe la Budescu si Deac, inainte sa fie trimisa in plasa de Grozav. Practic, in afara lui Keseru, toti ceilalti jucatori ofensivi ai nationalei au fost implicati in faza de 1-0 a nationalei lui Contra.