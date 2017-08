"In orice alta tara din Balcani, Daum ar fi fost dat afara!" Anuntul FRF despre viitorul lui Daum

Daum are in continuarea sustinerea FRF. Burleanu va decide la finalul preliminariilor daca ii ofera sau nu un nou contract.

Presedintele Comisiei Tehnice a FRF, Mihai Stoichita, crede ca Daum ar fi avut probleme mult mai mari sa-si pastreze postul pana acum daca ar fi fost antrenorul unei alte nationale din zona Balcanilor.

"Cred ca Christoph greseste garantand calificarea la Euro 2020. Nimeni nu poate garanta asa ceva. Am vazut grupe de calificare in care principala favorita a pierdut in ultima clipa.

In fotbal e posibil orice. Din ce am inteles eu, in momentul negocierilor, domnul Daum n-a vrut un contract mai lung. Cred ca Federatia romana a dat dovada de cultura fotbalistica. Orice tara din zona balcanica l-ar fi concediat pe Daum. Daca voi fi intrebat la finalul aceste campanii, o sa-mi spun parerea, daca vad sau nu semne pozitive", a spus Stoichita la Dolce Sport.