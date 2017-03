"In locul lui Nita, eu as renunta la echipa nationala!" Revolta unui oficial al Stelei

Uitat din nou de Daum, Nita este sfatuit sa uite si el la randul sau nationala Romaniei.

Duckadam este dezamagit ca portarul Stelei nu e nici acum in calculele lui Daum pentru un loc la nationala.

Pantilimon, Tatarusanu si Silviu Lung Junior sunt cei trei portari pe care selectionerul Romaniei i-a chemat la nationala inaintea meciului cu Danemarca.

In ciuda faptului ca Nita a fost unul dintre cei mai buni portari din Romania in ultimul an - chiar cel mai bun, potrivit lui Duckadam - goalkeeperul Stelei a fost mereu out din calcule.

"In locul lui Nita, eu as renunta la echipa nationala. Cel putin pentru un moment. N-are rost. A fost cel mai bun portar al sezonului trecut si nici macar in primii trei nu este", a declarat Duckadam pentru ProSport.