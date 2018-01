"Hai mai baieti, hai ca se poate!" Intalnire speciala intre Lucescu, Mutu si Contra!

Toate reactiile de la tragerea la sorti pentru grupele UEFA Nations League sunt la Stirile din SPORT de la PRO TV, ora 20:00

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Mircea Lucescu a trait alaturi de romani tragerea la sorti pentru grupele UEFA Nations League.

Lucescu a mers sa ii incurajeze pe Cosmin Contra si Adi Mutu dupa ce a aflat cu cine jucam in grupa.

"Hai mai baieti, hai ca se poate! Sunteti baieti tineri si trebuie sa miscati caruta", le-a spus amical Mircea Lucescu.

Turcia e in Seria B a competitiei si va juca in grupa cu Rusia si Suedia.

"Am avut putin ghinion, si Turcia, si Romania. Faptul ca Romania joaca cu Serbia, Muntenegru si Lituania ne pune in mare dificultate. Iar faptul ca Turcia intalneste Rusia si Suedia, doua echipe calificate la mondial, la fel, face ca aceasta grupa sa fie extrem de puternica", a mai spus Lucescu.

Romania e in grupa cu Serbia, Muntenegru si Lituania in competitia care va avea loc in toamna, in direct la PRO TV.