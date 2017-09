Hagi REFUZA nationala: "Nu pot sa antrenez cat sunt patron la Viitorul!" Regele anunta momente grele pentru Romania

Gica Hagi exclude din start orice negociere cu FRF pentru preluarea nationalei.

Hagi anunta ca vine la nationala doar daca vinde Viitorul, clubul pe care l-a construit de la zero si cu care a cucerit titlul de campion. Regele anunta vremuri grele la nationala.



"Toata lumea are aceleasi sentimente, ca ne asteapta o munca foarte grea, va fi foarte greu de acum incolo, am ajuns unde am ajuns si o sa ne coste foarte mult timp sa revenim cum eram inainte. Din pacate e o realitate, reflectam foarte mult, cred ca de-acum incolo indiferent cine va fi antrenorul echipei nationale. Eu cred ca nu asta e problema cea mai mare, Romania ce doreste, ce proiect are, la nivel national, o gandire unitara, o gandire puternica, cu obiectiv de performanta foarte mare, acela de a crea o nationala care sa fie mai buna decat a noastra. Altfel pentru mine nu sta niciun proiect in picioare", a spus Hagi.

El a precizat ca selectionerul reprezinta doar o componenta a viitoarei strategii. "Sunt sigur ca oricine s-ar duce acolo, si vad ca e batalie mare pe postul de selectioner, dar nu cred ca acolo sta secretul. E o component importanta, e bine sa ai un antrenor competitiv si bun, dar fotbalul romanesc trebuie sa reflecteze foarte tare pe ce drum o luam, unde vrem sa ajungem care e obiectivul nostru, daca ne mai dorim sa avem echipe competitive nationale, care sa se bata de la egal la egal cu tot fotbalul mondial".

Hagi crede ca este necesara implicarea multor persoane importante in proiect. "Mult timp, rabdare, neuroni si oameni competitivi, care au realizat ceva in viata, nu mai putem sa traim doar din vorbe. Cel care a facut treaba, care stie si se pricepe sa se duc sa munceasca, pentru ca este nevoie de munca multa. Oameni care sa munceasca 24 din 24 de ore. Vreo 100 de persoane importante trebuie sa se angreneze in acest proiect. Sper ca mai avem orgoliu, mai avem mandrie, mai avem sentimental de a munci pentru Romania, sper sa traiesc si sa vad meciuri cu nationale sa se bata de la egal la egal cu echipe europene", a afirmat tehnicianul.

Gheorghe Hagi a mentionat ca este normal ca jucatorii sa fie criticati, insa ei sunt ultimii despre care sa se vorbeasca. "Am vazut ca se da in jucatori, e normal si ei sa fie criticati, dar ei sunt ultimii de care trebuie sa vorbim. Numele de jucatori, chiar daca ei mai gresesc, pentru mine ei sunt niste copii. Parintii, ceilalti, trebuie sa aiba grija de tot ce inseamna fotbalul romanesc, nu ei. Ei joaca, ei vor juca foarte bine daca o sa fie manageriati foarte bine, daca o sa tinem la ei, o sa-I ocrotim, o sa le dam putere, o sa le fim mentori. Chiar daca ei sunt cei care ajung sa faca rezultatele, pana sa ajungem la ei trebuie sa vedem toate componentele. Trebuie sa vedem lucrurile asa cum trebuie incepand de la valoare. si vorbesc doar faptele. Oameni care au facut lucruri in meserie,se pricep, trebuie accesati. Eu sunt prea mic sa decid pe lucrul asta, planificarea cea mare. E politic. Trebuie de sus, guvernul Romaniei, oamenii mari trebuie sa se gandeasca la lucruri importante pentru Romania. De acolo se poate crea o strategie importanta, de succes".

Hagi a declarat ca nu se poate implica la echipa nationala, cel putin in urmatoarea perioada. "Am un club, la nivel de echipa nationala nu pot sa fiu activ, nu pot sa incurc borcanele. Doar sa dau un sfat. Cand n-o sa mai am club probabil o sa ma gandesc, daca va exista situatia asta in viitor. Exclus sa fiu, nici macar asociat sau speculat, ca eu as fi un pretendent pentru a merge la echipa nationala. In momentul de fata, pe termen scurt, nu. Nu se poate", a adaugat el.