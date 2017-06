Hagi, din nou capitan pentru Romania! Nationala U21 a batut in Liechtenstein. Puscas a marcat ambele goluri

Nationala de tineret a Romaniei a debutat cu victorie in preliminariile Euro-2019, scor 2-0, cu Liechtenstein.

Echipa nationala de tineret a Romaniei a invins in deplasare cu 2-0 (1-0) Liechtensteinul in primul meci disputat in grupa 8 din preliminariile Campionatului European din 2019.



Golurile "tricolorilor" au fost marcate de Puscas, in minutele 45 si 71. Ianis Hagi a fost capitanul Romaniei.



Liechtenstein: Majer - Seemann, Quaderer, Hofer, Mikus - Hass, Meier (Eidenbenz '89), Ritter, Wolfinger (Vogt '89) - Kardesoglu (Koller '76), Sele. Selectioner: Heinz Fuchsbichler.

Romania: I. Radu - Manea, Nedelcearu, Pascanu, A. Radu - Casap (Oaida '76), Dulca - Morutan (Ciobanu '46), Hagi (Fl. Coman '69), Matan - Puscas. Selectioner: Daniel Isaila.

Cartonase galbene: Meier '73, Seemann '86, Eidenbenz '90+1.

Urmatorul meci al nationalei de tineret a Romaniei in preliminariile Campionatului European din 2019 va avea loc la 1 septembrie, in deplasare, cu Bosnia-Hertegovina.

Intr-un al meci din grupa 8, formatia Elvetiei a invins, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Bosniei-Hertegovina. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Haas, in minutul 12.