Genial! Doi brazilieni in nationala Romaniei. Au primit cetatenia si ne pot duce la Euro. Ce pot sa faca

Savio si Felipe Olveira vor juca in nationala Romaniei contra Georgiei, in barajul pentru calificarea la Euro 2018!

Ambii jucatori de futsal au obtinut actele de cetatenie in timp util si pot fi in echipa lui Robert Lupu la dubla de pe 12 si 26 septembrie. Cei doi fotbalisti sunt legitimati la Informatica Timisoara, unde antrenor le este tot Lupu.



Meciul de astazi se disputa la Deva. Daca Romania trece de baraj, ajunge la Europeanul din Slovenia, de peste un an.