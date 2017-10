GENIAL! Cine e ultimul jucator care a dat o dubla la nationala, acum 2 ani. Daum l-a ignorat total! :))

Budescu a reusit o nou dubla dupa 2 ani.

Romania a batut Kazahstan cu 3-1, dupa dubla lui Budescu si reusita lui Keseru. Este prima dubla pentru un jucator roman la nationala, incluzand si meciurile amicale, dupa o pauza de 2 ani!

Ultimul care a dat 2 goluri in acelasi meci este tot Budescu. Acesta a reusit golurile cu care Romania s-a calificat la Euro in meciul castigat in Feroe cu 3-0. De atunci, Budescu a mai bifat 45 de minute in amicalul cu Italia si a lustruit banca de rezerve in 0-0 cu Danemarca.

Inainte de Budescu, ultimul roman care a dat o dubla e Keseru, acum 3 ani, in amicalul Romania 2-0 Danemarca.

Din echipa de acum 2 ani, doar Tatarusanu, Chiriches, Grigore, Pintilii si Budescu au fost titulari aseara.

Echipa de start cu Feroe, sub comanda lui Iordanescu:

Tatarusanu - Matel, Chiriches, Grigore, Rat - Pintilii, Hoban - Popa, Budescu, Torje - Stancu

Echipa de aseara a lui Contra:

Tatarusanu - Benzar, Chiriches, Grigore, Ganea - Pintilii, Marin - Chipciu, Budescu, Grozav - Andone