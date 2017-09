GAFA URIASA a lui Daum pe National Arena: a confundat imnul Romaniei cu cel al Armeniei! FOTO

Christoph Daum a avut din nou parte de o seara nebuna la nationala Romaniei.

Adus de FRF ca un salvator mult asteptat pentru nationala Romaniei, Christoph Daum s-a transformat rapid in inamicul principal.

Selectionerul a reusit performanta de a iesi din cartile calificarii dupa 4 meciuri, iar aseara i s-a cerut demisia, chiar si dupa deschiderea de scor venita in minutul 90.

Seara a inceput cu o mare gafa pentru Daum, cel care a promis ca va invata limba romana in timpul mandatului sau.

Selectionerul a dus mana la inima in momentul intonarii imnului Armeniei, iar apoi a coborat-o cand a realizat ce gafa a comis. Din pacate pentru el, momentul a fost surprins de camerele de luat vederi.

Daum nu a invatat nici limba romana, asa cum a promis in momentul instalarii sale, iar zilele trecute s-a plans ca nici engleza nu stie foarte bine, iar din acest motiv, mesajele sale nu sunt intelese asa cum trebuie de presa din Romania.

Daum a anuntat clar insa dupa meciul de aseara ca e gata sa se desparta de Romania la finalul preliminariilor.

"Pentru mine sunt doua optiuni, sa prelungesc pana in 2020 si reconstruim echipa sau sa plec... Raspunsul FRF a fost sa stam pana la finalul contractului, in 2018. Pana la urma as putea sa spun si eu gata, pentru mine e destul, nu am nevoie de acest post.", a spus Daum dupa meci.