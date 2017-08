FRF il vrea pe Hagi la nationala: "Merita o a doua sansa" Va accepta sa lucreze cu Burleanu?

Andrei Vochin, consilierul lui Razvan Burleanu, spune ca Hagi e pe lista FRF pentru inlocuirea lui Daum.

Acuzati ca i-au ignorat pe Lucescu si Olaroiu, cei de la FRF raspund si anunta ca a fost imposibil ca cei doi sa fie adusi la nationala. Cat despre Hagi, FRF il vrea in locul lui Daum, insa exista o problema. Hagi este impotriva conducerii conducerii FRF si sunt sanse mici sa fie convins de Burleanu sa preia nationala.



"In momentul in care se va pune problema schimbarii selectionerului, Gica Hagi va fi una dintre variante din punct de vedere tehnic. Merita cu prisosinta a doua sansa la echipa nationala", a spus Vochin la Dolce Sport.

"Am vazut ca se tot vorbeste ca Mircea Lucescu nu a fost contactat pentru a prelua nationala Romaniei. Eu spun ca e bine sa-l intrebati pe domnul Mircea Lucescu daca a fost contactat de presedintele Razvan Burleanu dupa Euro 2016. Mai mult de atat, e foarte greu sa inlocuiesti un salariu de jumatate de milion de euro cu un salariu de trei milioane de euro.

Cu Olaroiu, chiar eu am discutat. Mi-a spus foarte clar ca el are un salariu bun acolo, are o clauza de reziliere foarte mare si nu poate sa-si permita sa vina la echipa nationala. Dupa ce am discutat toate aceste aspecte, pe care el le stie, apar fel de fel de oameni care vor sa fie binevoitori si sa spuna ca noi n-am vorbit niciodata cu Olaroiu, ca Olaroiu ar fi venit gratis", a adaugat Vochin.

Neamtul Daum are sanse mici sa continue cu nationala Romaniei din decembrie, cand se incheie campania de calificare la Cupa Mondiala.