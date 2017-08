Fara Alibec si Keseru, Budescu doar rezerva, dar cu Ivan, Maxim si Deac! Ce explicatii ofera Daum

Christoph Daum a explicat o parte din convocarile ciudate de la nationala.

Selectionerul Christoph Daum a declarat ca a constatat o imbunatatire a evolutiilor mijlocasului Constantin Budescu, astfel ca jucatorul de la FCSB va ramane in atentia sa pentru meciurile cu Armenia si Muntenegru din preliminariile CM din Rusia.



"Am constatat o imbunatatire in ultima luna, ramane de vazut dupa accidentare daca va fi apt", a declarat Daum, potrivit FRF TV.

Budescu nu este in lotul convcat, dar este pe o lista aditionala cu jucatori care pot fi chemati la prima reprezentativa, la fel ca noul sau coechipier Catalin Goloca.

"Catalin Golofca este un jucator de mare viteza, ne-a aratat o serie de actiuni impresionante la Botosani si sper sa se adapteze la un stil mai tehnic, mai combinativ la noua echipa. Se afla in atentia noastra", a spus Daum.

Mijlocasii Alexandru Maxim (Mainz) si Ciprian Deac (CFR Cluj), precum si atacantul Adrian Popa (Reading) se numara printre cei 23 de jucatori convocati de selectionerul Christoph Daum pentru meciurile cu Armenia si Muntenegru, din preliminariile Cupei Mondiale din 2018.

"Deac poate fi o surpriza pentru unii, dar pentru minte este o consecinta normala in urma performantelor sale din ultima jumatate de an. Este un jucator cu caracter si cu foarte multe calitati. Urmaresc sa invat mai multe despre el. Maxim a avut un start bun de sezon cu Mainz si si-a demonstrat calitatile pe mai multe posturi in ofensiva. Este un jucator care poate face diferenta prin fazele fixe, suturile de la distanta, pasele si driblingurile sale surprinzatoare. Adrian Popa alearga, lupta si joaca cat pentru doi jucatori. Este un jucator cu caracter, un jucator de echipa pe care te poti baza. A convins prin evolutiile sale de la Reading in ultimele meciuri", a explicat tehnicianul german.

La 1 septembrie, de la ora 21.45, pe Arena Nationala, tricolorii vor intalni selectionata Armeniei, urmand ca in 4 septembrie, tot de la 21.45, sa se dueleze cu Muntenegru la Podgorica, in Grupa E a prelimiariilor CM din Rusia.



Pentru aceste doua jocuri, selectionerul Christoph Daum a convocat urmatorii jucatori:

Portari: Ciprian Tatarusanu (FC Nantes, 44/0), Costel Pantilimon (Watford, 25/0), Florin Nita (FCSB, 0/0)

Fundasi: Bogdan Tiru (FC Viitorul, 2/0), Vlad Chiriches (Napoli, 47/0), Valerica Gaman (Karabükspor, 13/1), Alin Tosca (Betis, 7/0), Romario Benzar (FCSB, 7/0), Steliano Filip (Dinamo, 7/0), Cristian Ganea (FC Viitorul, 1/0), Sergiu Hanca (Dinamo, 2/0)

Mijlocasi: Eric Bicfalvi (FC Ural, 4/0), Razvan Marin (Standard, 7/1), Nicolae Stanciu (Anderlecht, 14/6), Mihai Pintilii (FCSB, 36/1), Alexandru Baluta (CSU Craiova, 1/1), Ciprian Deac (CFR Cluj, 11/0), Alexandru Maxim (Mainz, 27/1)

Atacanti: Andrei Ivan (FC Krasnodar, 5/0), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 28/4), Bogdan Stancu (Bursaspor, 50/14), Florin Andone (Deportivo, 15/1), Adrian Popa (Reading, 21/3)

Lista aditionala: Silviu Lung (Kayserispor, 3/0), Cosmin Moti (Ludogorets, 10/0), Alexandru Matel (Dinamo Zagreb, 17/0), Ionut Nedelcearu (Dinamo, 0/0), Dragos Nedelcu (FCSB, 1/0), Constantin Budescu (FCSB, 4/2), Dorin Rotariu (Club Brugge, 4/0), Gheorghe Grozav (Karabükspor, 15/3), George Puscas (Benevento, 0/0), Florin Tanase (FCSB, 2/0), Catalin Golofca (FCSB, 0/0)

Dupa ce a primit la Varsovia, contra Poloniei, al doilea cartonas galben din aceasta campanie de calificare, Cristian Sapunaru este suspendat pentru urmatorul joc al nationalei.