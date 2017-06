EXCLUSIV Sport ProTV, ora 20:00: Cand si cum poate fi demis Daum de la nationala. Selectionerul are o clauza foarte mare de reziliere

Doar asa ne apropiem de Mondial! Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Romania si-a luat gandul de la Mondialul din Rusia dupa o noua infrangere dureroasa in fata Poloniei, 1-3 la Varsovia. Cu doar 6 puncte obtinute in 6 meciuri disputate in grupa de calificare, selectionerul Daum spune insa ca obiectivul este EURO 2020.

Daum a refuzat sa dea un raspuns atunci cand a fost intrebat despre plecare.

Sport ProTV si www.sport.ro au aflat si motivele pentru care selectionerul nu vrea sa se gandeasca la asa ceva. Acesta are o clauza de reziliere foarte mare.

