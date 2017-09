EXCLUSIV | Mutu recunoaste: "As minti daca as spune ca nu e nicio discutie sa ajung la nationala". Pe ce post poate merge

Adrian Mutu se poate intoarce la echipa nationala. "Briliantul" a recunoscut intr-o interventie telefonica la Ora Exacta in Sport ca poarta discutii pentru preluarea postului de director sportiv al echipei nationale.

"Daca as spune ca nu e nimic adevarat de echipa nationala, as minti. Dar eu sunt acum la Dinamo, avem un meci important miercuri, apoi derby-ul. Vom vedea dupa aceste meciuri.

Cosmin a facut o treaba extraordinara la Dinamo in sezonul trecut, sunt mai mult ca sigur ca o sa faca o super treaba la echipa nationala. Isi dorea acest lucru de cand era tanar.



Ne-am dorit sa dam dupa multi ani un antrenor la echipa nationala si este o mandrie pentru noi", a spus Adi Mutu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la Pro•x