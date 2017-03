EXCLUSIV! MOTIVUL INCREDIBIL pentru care Alibec a fost scos de Daum din echipa nationalei! Ce i-a reprosat selectionerul!

Denis Alibec trebuia sa fie titular in meciul cu Danemarca, insa Christoph Daum a renuntat in ultima clipa la atacantul Stelei.

Nationala acuza lipsa de eficienta din atac, fara gol marcat de 4 partide si cu sanse mici de calificare la Cupa Mondiala. Situatia putea fi diferita daca Alibec era titular, asa cum planuise Daum sa atace in partida cu Danemarca de la Cluj.

Problema a fost insa ca atacantul Stelei s-a ingrasat in cantonamentul nationalei, iar selectionerul a decis sa-l tina pe banca. Alibec a intrat in minutul 63, fara sa iasa in evidenta insa.

"Atitudinea lui Alibec a fost una nepotrivita pe toata durata cantonamentului si a fost singurul care s-a ingrasat din lot in cantonament, asa ca Daum l-a bagat intr-o mica sedinta si l-a scos din prima echipa", au dezvaluit surse din anturajul nationalei pentru www.sport.ro.