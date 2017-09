EXCLUSIV | Asta e marea surpriza pentru alegerile FRF: "N-are nicio sansa Burleanu!" Cine va reprezenta Generatia de Aur

Au mai ramas 6 luni pana la alegerile pentru sefia FRF.

Generatia de Aur are planul facut pentru alegerile din 2018. Hagi a spus "pas", Gica Popescu nu are nicio intentie de a participa in vreun fel la alegeri, dar grupul coordonat in acest moment de fostul medic al nationalei, Pompiliu Popescu, pregateste o surpriza.

Ionut Lupescu, in acest moment director tehnic UEFA, ia in calcul candidatura la alegerile din primavara.

Pompiliu Popescu a explicat astazi, la PRO X, ca Lupescu isi cantareste bine optiunile si urmeaza sa ia o decizie in urmatoarele luni.

"Acesta este unul dintre motivele pentru care Generatia de Aur nu si-a dezvaluit candidatul, sau candidatii, inca, in mod oficial. Ne rugam ca Ionut Lupescu sa se implice, insistam."

"Eu sunt in contact cu marea majoritate a celor care vor vota. Toti il gasesc pe Ionut Lupescu cel mai nimerit sa conduca fotbalul romanesc in momentul asta."

"Prunea este o prelungire a lui, daca vreti. Grupul il sustine, trebuie doar sa isi anunte candidatura."

"Gica Hagi ne-a spus clar ca nu se poate implica, pentru ca are proiectul lui. Gica Popescu la fel."

"Si atunci a ramas sa ne rugam de Ionut Lupescu. I-am transmis ce imi spune lumea."

"In mintea lui este un conflict in momentul asta. Pe de o parte se gandeste la job-ul de la UEFA, unul extraordinar. Mai exista si perspectiva ascensiunii la UEFA."

"Pe de alta parte, isi doreste sa ajute fotbalul romanesc."

"Este prins in propria lui menghina. Nu poate sa se rupa si sa ia o decizie. Noi tot insistam, el deocamdata nu a spus "lasati-ma in pace, ca nu vreau." Eu cred ca pana la urma va lasa tot binele de la UEFA si va veni sa conduca fotbalul romanesc.", a spus Pompiliu Popescu la PRO X.

Grupul Generatiei de Aur ar putea intra la alegeri cu mai multi candidati. Cel mai probabil, si Florin Prunea se va afla pe liste la alegerile de anul viitor.