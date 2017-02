Revenire COMPLET neasteptata a lui Gica Popescu in fotbal! Lucreaza cu Guardiola, Ronaldo si fosti jucatori URIASI de la Barca si Real

Gica Popescu si-a gasit o noua ocupatie. A revenit printre numele mari din fotbal cu o idee total neasteptata!

Popescu n-are de gand sa intre in conducerea vreunui club. S-a apucat de productie TV! Fostul capitan al nationalei lucreaza la o serie de interviuri cu personalitati din fotbal pe care vrea sa le propuna unor televiziuni mari din strainatate. Popescu l-a invitat deja pe Hristo Stoicikov in Delta, a vorbit cu Figo si Puyol la Madrid si are de gand sa-i viziteze in viitorul apropiat pe Guardiola, Fernando Hierro, Ronaldo si Taffarel!

Productia unui interviu il costa pe Gica intre 10 si 15 000 de euro, scrie jurnalistul Daniel Nanu pe blogul sau.

Conform interdictiilor impuse dupa liberarea conditionata din penitenciar, Popescu nu are voie sa activeze intr-o functie oficiala in fotbal pana in aprilie 2018.