"Eu nu fac asa ceva. Poate ca asa se fac lucrurile in Romania!" Anuntul lui Daum: VERDICT FINAL pentru Alibec

Christoph Daum au fost aseara in tribune la Dinamo 1-0 Sepsi.

In interviul de la finalul meciului, Daum a fost intrebat daca exista posibilitatea sa se razgandeasca, iar Alibec sa fie pe lista convocatilor pentru meciurile cu Armenia si Muntenegru, in cazul in care atacantul Stelei va avea o prestatie foarte buna la returul cu Sporting.

"Poate ca asa se fac lucrurile in Romania. Eu nu fac asa ceva", a fost raspunsul selectionerului.

Exista posibilitatea sa vedem jucatori noi convocati pentru aceste doua jocuri?

Aveti lista. Orice jurnalist stie lista convocatilor, lista de back-up, se stiu cei 23-24 de jucatori pentru aceste meciuri.

Ce sanse credeti ca are Steaua sa castige acest meci cu Sporting?

Au jucat fantastic in Lisabona, am fost acolo, am vazut cat de bine au fost organizati. Au avut si cateva sanse de a inscrie. S-ar putea insa ca acasa sa fie un pic mai dificil, pentru ca Sporting este o echipa de contraatac. Au jucatori formidabili de contraatac, dar sa speram ca Steaua va reusi sa marcheze golul calificarii.

De ce nu l-ati trecut pe Denis Alibec pe lista convocatilor, ce nu va place la el?

Imi place foarte mult, e un jucator fantastic. Dar cred ca trebuie sa vorbesc individual cu jucatorii, nu sa auda mesajul meu din media. Daca are vreo intrebare, vreo nelamurire, telefonul meu e deschis. Am discutat deja o multime de lucruri si cred ca si media stie ce ar putea fi in spatele acestei decizii. Dar chestiunea aceasta, sa critici orice selectie, face parte din fotbal. Pot sa spun doar ca am facut o gramada de scouting, am analizat foarte bine, si sunt convins ca am facut cea mai buna selectie. Asteptam mai mult de la Denis Alibec decat face in momentul asta. Dar, inca o data, este un jucator bun, un caracter bun, si imi place foarte mult de el.

Daca va face un meci fantastic cu Sporting, exista posibilitatea sa va razganditi?

Nu, nu e genul meu sa fac asta. Poate ca asa se fac lucrurile in Romania. Eu mi-am facut analiza si nu ma voi schimba peste noapte. Daca as face asta, poate ca as ajunge sa schimb 10 jucatori. Poate ca un jucator prinde un meci bun si atunci ar trebui sa schimb. Trebuie sa urmarim jucatorii pe o perioada mai lunga, asa cum am facut cu Deac de la Cluj. Pe el nu l-am selectat pentru ca e Clujul acum pe o pozitie de top. Nu, el a jucat excelent o perioada mai lunga, si asta astept eu de la un jucator de nationala.