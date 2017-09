"Este un vis implinit!" Prima declaratie a lui Contra in calitate de selectioner al Romaniei

FRF l-a anuntat oficial pe Contra la nationala Romaniei.

Contra spune ca e un vis implinit pentru el sa preia nationala Romaniei, pe care vrea s-o duca la EURO 2020.

"E un vis implinit din toate punctele de vedere si ma bucur ca imi pot realiza unul dintre visele mele. E foarte important pentru mine ca m-am aflat printre antrenorii care au fost cautati pentru a antrena echipa nationala. Am ajuns la un acord de principiu cu domnul presedinte.

Acum sper ca aceasta numire sa fie aprobata de Comitetul Executiv si sa ne apucam de treaba. Nu pot sa spun ca am fost surprins ca FRF m-a avut pe lista posibililor selectioneri, dar consider ca sunt multi antrenori romani care ar fi putut fi in vederea echipei nationale inaintea mea, dar daca am fost si eu inseamna ca mi-am facut treaba bine si sunt profilul de antremor tanar dorit de federatie si sper sa nu le insel asteptarile si sa muncesc cat mai bine impreuna cu cei de federatie si sa ne calificam la europene. Nu vreau sa intru in alte detalii, se vor sti toate in zilele urmatoare. Sa asteptam ziua de vineri sa se faca oficial si apoi o sa vorbim de alte lucruri.

Este foarte greu la orice echipa ajungi. Echipa nationala vine dupa o necalificare la mondiale si e clar ca este un moment greu. Dar nu ma sperie munca, imi place sa muncesc, am pasiune in ceea ce fac si am incredere in ceea ce fac si in ceea ce transmit si cred ca impreuna cu jucatorii ne putem califica la urmatoarele europene si sa revenim in fotbalul mare. Eu ma simt pregatit sa fiu selectioner, altfel nu as fi acceptat aceasta provocare.

Trebuie sa muncesc cat mai bine, sa incerc sa fiu cat mai inspirat in ceea ce le transmit jucatorilor, in alegerile pe care le voi face si echipa sa inceapa castige meciuri si sa aducem din noi suporterii pe stadion, sa jucam un fotbal placut. Principalul obiectiv e calificarea la europene. Am pus totul la punct astazi, am ajuns la o intelegere de principiu si speram sa se oficializeze. Cat nu e oficial nu sunt antrenorul echipei nationale, sunt inca antrenorul lui Dinamo. Am primit multe mesaje de felicitare", a declarat Contra, la Telekom Sport.