Declaratia SOC a lui Mircea Lucescu inainte de Romania - Turcia: "Daca ma dorea toata lumea, acum eram selectionerul Romaniei!"

Mircea Lucescu a ajuns la Cluj deodata cu echipa nationala

”Daca ma voia toata lumea, daca erau toti hotarati, acum probabil as fi fost selectionerul Romaniei, dar nu asta este problema acum. Stiti bine cum m-au cautat turcii si nu puteam sa-i refuz. Eu ma gandisem sa-mi iau o perioada de pauza.

Am vrut ca primul meu meci amical sa-l fac cu echipa Romaniei. Eu am fost initiatorul acestui joc, am vorbit direct cu presedintele Federatiei si i-am spus ca mi-as dori sa facem aceasta partida. inseamna ca mi-era dor de tara, de echipa Romaniei.

Contra nu trebuie sa-mi ceara niciun sfat. Toti antrenorii echipelor nationale care nu s-au calificat la Campionatul Mondial au timp un an de zile sa reconstruiasca. Romania are nevoie de consolidarea echipei, nu de reconstructie.

Eu am renuntat la aproape zece jucatori si incerc sa gasesc solutii pentru o noua echipa a Turciei. Incerc sa-i testez si pe tineri, e un prim pas pentru a recladi o noua echipa nationala. In ultimul timp, Turcia a depins de jucatorii in varsta, cu multa experienta, dar acum ei joaca prea putin la echipele de club.

Echipele calificate acum la Mondial au avut o strategie mai buna. Noi, cei care nu suntem acolo, avem de invatat de la ei” a spus Mircea Lucescu dupa ce a ajuns la Cluj. Chiar in timpul interviului cu selectionerul Turciei au ajuns la Cluj si jucatorii echipei nationale a Romaniei.

Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a vorbit cu Mircea Lucescu langa autocarul nationalei Turciei.